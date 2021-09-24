Ирак хочет сотрудничать с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и находящимся с визитом в стране министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом.

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и находящимся с визитом в стране министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены, в основном, вопросы развития сотрудничества между двумя странами в нефтегазовой сфере.

П. Шахбазов подробно рассказал о достижениях Азербайджана в нефтегазовом секторе, его вкладе в обеспечение региональной и международной энергетической безопасности путем создания диверсифицированной инфраструктурной системы, а также роли "Южного газового коридора" в росте добычи и экспорта газа. Также были доведены до внимания меры, предпринимаемые в соответствии с современными тенденциями по расширению использования возобновляемой энергии, превращению Карабаха и Восточного Зангезура в "зеленые" пространства. Было отмечено, что стратегические решения президента Азербайджана Ильхама Алиева, способствующие реализации национального приоритета страны "чистая окружающая среда" и "зеленый рост" в следующем десятилетии, созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях, открывают новые возможности для энергетического сотрудничества. Подчеркнув, что опыт успешного сотрудничества Азербайджана с иностранными инвесторами в нефтяном секторе уже расширился в сторону возобновляемых источников энергии, министр оценил новые возможности в контексте развития энергетического сотрудничества между нашими странами: "Высокий уровень отношений между двумя странами и совместное участие в процессе регулирования мирового рынка нефти являются основой нашего дальнейшего сотрудничества. Мы можем оценить перспективы поставок SOCAR на мировой рынок сырой нефти и нефтепродуктов иракского происхождения и расширения энергетического сотрудничества, существующего в рамках формата ОПЕК плюс".

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббар Исмаил поделился опытом своей страны в нефтегазовой сфере и высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджану в сбалансированности нефтяного рынка. Было отмечено, что Ирак заинтересован в интенсивном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и перерабатывающей сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о курсе Ирака в отношении возобновляемых источников энергии и текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.