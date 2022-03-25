Интерконнектор IGB подключен к TAP

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому будет транспортироваться природный газ из Азербайджана в Болгарию.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому будет транспортироваться природный газ из Азербайджана в Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на оператора IGB - ICGB, врезка была завершена двумя золотыми сварными швами, соединяющими станцию ​​учета газа в Комотини с существующей инфраструктурой TAP в нескольких сотнях метров к северу от наземного объекта IGB.

"Как только IGB будет запущен, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год, а на более позднем этапе увеличится до 3 млрд кубометров, что соответствует текущей мощности интерконнектора", - отмечает оператор.

Оператор трубопровода ICGB, совместное предприятие болгарской BEH, греческой DEPA и итальянской Edison, ранее заявляли, что его коммерческий запуск должен состояться в июле 2022 года, что позволит Болгарии не только получать азербайджанский газ, но и поставлять его с греческих терминалов СПГ, что разрушит монополию России на газовом рынке страны.

Разработчики предложили вторую фазу проекта, которая увеличит пропускную способность трубопровода до 5 млрд кубометров в год.

Отметим, что общая протяженность IGB составляет 182 км, из них 151 км пройдет по территории Болгарии, а 31 км – Греции. IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия.

В будущем к Трансадриатическому газопроводу, являющегося европейской ветвью Южного газового коридора, будет подключен также трубопровод Сербия-Болгария. Это предусматривается через IGB.

Ранее вице-президент по инвестициям и маркетингу госкомпании Азербайджана SOCAR Эльшад Насиров заявлял о потенциале расширения Южного газового коридора для обеспечения источников энергии, столь необходимых на Западных Балканах. К Западным Балканам относятся такие страны, как Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия и Косово.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Пропускную способность газопровода планируется увеличить вдвое, до 20 млрд кубометров в год.