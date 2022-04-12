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Индийская нефтяная корпорация отказалась от покупки российской нефти

Индийская нефтяная корпорация отказалась от покупки российской нефти Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.
Энергетика
12 апреля 2022 г. 16:10
Индийская нефтяная корпорация отказалась от покупки российской нефти

Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина, которая цитирует Reuters.

Источники сообщили, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.

Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрой Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan Neft Korporasiyası Rusiya neftini almaqdan imtina edib
Версия на английском языке Indian Oil removes Russian Urals from latest tender

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