Индийская нефтяная корпорация отказалась от покупки российской нефти

Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.

Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина, которая цитирует Reuters.

Источники сообщили, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.

Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрой Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.