Президент Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор является взаимозначимым проектом, отражающим наши общие интересы"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор является взаимозначимым проектом, отражающим наши общие интересы. Это – составная часть энергетической стратегии Азербайджана, основа которой была заложена в 1994 году".

Как передаёт Report со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В то время Азербайджан подписал с консорциумом, состоящим из международных нефтяных компаний, контракт, связанный с гигантским нефтяным месторождением «Азери-Чираг-Гюнешли». Это стало началом нашего сотрудничества с международными энергетическими компаниями. В то время Азербайджан сделал доступными свои природные ресурсы для международного сотрудничества. Впервые в Каспийское море были вложены международные инвестиции, и 1994 год по сути стал также поворотной точкой с точки зрения развития Азербайджана. В то время Азербайджан всего три года как стал молодым независимым государством, и экономическое положение было очень сложным. Открыв страну для иностранных инвестиций, мы смогли привлечь инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов. Открыли десятки тысяч новых рабочих мест, продемонстрировали, что Азербайджан является государством, обладающим благоприятной инвестиционной средой. В результате этого мы направили доходы от нефти на диверсификацию экономики и создание современной инфраструктуры. А сегодня мы уже уделяем внимание развитию ненефтяного сектора. Это является приоритетом для нас. Но энергетический сектор и дальше будет ведущей отраслью экономики Азербайджана и одним из важных компонентов регионального сотрудничества".