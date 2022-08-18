IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии.

Как сообщил Report оператор IGB - ICGB, подключение инфраструктур двух независимых операторов газопроводов в Болгарии - ICGB и Bulgartransgaz - было осуществлено недалеко от Стара-Загоры.

Газопровод IGB также подключен к операторам в обеих принимающих странах, таким образом, физическая транспортировка газа через объект теперь технически обеспечена.

IGB развивается в синергии с другими крупными проектами, такими как Трансадриатический газопровод (TAP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция), что позволит получить доступ к множеству новых рынков, особенно в регионе Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода IGB составляет 3 млрд куб. м в год в направлении из Греции в Болгарию, она может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год после установки компрессорной станции, что позволит осуществлять также обратный поток при наличии рыночного интереса.