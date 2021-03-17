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IEA назвало сроки восстановления спроса на нефть на докризисном уровне

IEA назвало сроки восстановления спроса на нефть на докризисном уровне В 2020 году спрос на нефть оказался почти на 9 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года
Энергетика
17 марта 2021 г. 14:24
IEA назвало сроки восстановления спроса на нефть на докризисном уровне

Восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA) по рынку нефти на период до 2026 года.

IEA отмечает, что мировой спрос на нефть все еще испытывает на себе последствия пандемии коронавируса. По данным агентства, в 2020 году спрос на нефть оказался почти на 9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня 2019 года. "В отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей, долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос на нефть", - указывается в отчете.

При этом глобальное потребление нефти к 2026 году может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше уровня 2019 года, считают в IEA. Эксперты агентства подчеркивают, что затяжные последствия пандемии в сочетании с "безотлагательностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии может означать, что спрос на нефть больше никогда не восстановит свою допандемическую траекторию".

Наибольший вклад в восстановление спроса внесут Китай и Индия.

Страны ОПЕК обеспечат основной рост мировой добычи нефти в ближайшие пять лет, США внесут скромный вклад в увеличение добычи. Замедление добычи в США открывает странам ОПЕК+ путь для восполнения большей части предложения нефти, считают в IEA. Добыча нефти странами ОПЕК+ в период с 2020 года по 2026 год увеличится на 6 млн б/с, до 54 млн б/с, в то время как страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 4 млн б/с, до 50 млн б/с.

При этом свободные эффективные мощности по добыче нефти в мире могут сократиться к 2026 года до минимума за пять лет из-за падения уровня инвестиций, прогнозируют в агентстве.

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