Хошбахт Юсифзаде: Извлекаемые запасы углеводородов в Азербайджане оцениваются в 4,05 млрд тонн нефтяного эквивалента

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане уточненные извлекаемые запасы нефти и конденсата оцениваются в 1,5 млрд тонн, запасы газа - 2,550 трлн кубометров.

Как сообщает Report, об этом в официальной газете заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, прогнозируемые запасы нефти оцениваются в 2 млрд тонн, запасы газа - 3,450 трлн кубометров.

"Иными словами, на сегодняшний день, по уточненным оценкам, извлекаемые запасы углеводородов в Азербайджане составляют 4,050 млрд тонн нефтяного эквивалента, прогнозные запасы углеводородов - 5,450 млрд тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, общий объем запасов углеводородов оценивается в 9,5 млрд тонн условного топлива", - отметил Х. Юсифзаде.