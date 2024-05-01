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ICGB: За счет доступа к поставкам из ЮКГ интерконнектор Греция-Болгария занимает уникальное положение

ICGB: За счет доступа к поставкам из ЮКГ интерконнектор Греция-Болгария занимает уникальное положение Трубопроводный консорциум ICGB AD планирует летом текущего года начать обязательную фазу рыночного теста для расширения мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Энергетика
1 мая 2024 г. 11:32
ICGB: За счет доступа к поставкам из ЮКГ интерконнектор Греция-Болгария занимает уникальное положение

Трубопроводный консорциум ICGB AD планирует летом этого года начать обязательную фазу рыночного теста для расширения мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на исполнительного директора и члена правления ICGB AD Джорджа Сатласа (George Satlas).

Он отметил, что расширение пропускной способности IGB является "естественным следующим шагом" в развитии этого проекта. При этом, первоначально ICGB планировал заняться этим на более позднем этапе - через несколько лет после его коммерческого запуска.

"Однако война в Украине изменила все стратегии и планы в более широком регионе. Теперь общая цель Европы – максимально ограничить влияние России, включая преодоление любой зависимости от российского природного газа. Учитывая это, было принято стратегическое решение ускорить наращивание мощностей IGB с 3 до 5 млрд кубометров в год", - заявил Дж.Сатлас в интервью греческому порталу Energypress.

Он добавил, что процесс был запущен в прошлом году, "чтобы лучше понять отношение рынка к этому шагу", проведение обязательный этап рыночного тестирования.

"Необязательный этап прошел успешно, мы увидели результаты, свидетельствующие о значительном интересе для бронирования увеличенных мощностей как минимум несколько лет подряд. Это действительно дает мне повод для оптимизма. Обязательный этап рыночного тестирования будет начат в июле этого года, после его завершения мы уже сможем определить следующие шаги", - сказал Дж.Сатлас.

Консорциум начал работы по модернизации газоизмерительной станции в точке входа-выхода Стара Загора для увеличения ее мощности до 5 млрд кубометров в год к четвертому кварталу 2025 года, сказал он.

Он подчеркнул, что IGB, по всей вероятности, станет "первым проектом в рамках Вертикального газового коридора, который будет расширен".

"Мы как компания, очень заинтересованы в том, чтобы довести это дело до конца. Благодаря синергии трубопровода с терминалами сжиженного природного газа в регионе, Трансбалканским газопроводом и доступом к поставкам из Южного газового коридора, IGB занимает уникальное положение. Расширение его мощностей означает доступ к большему количеству топлива для всех стран региона", - отметил он.

Интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. Трубопровод укрепляет энергетическую связь и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

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Версия на азербайджанском языке ICGB: SCG-dən təchizat əldə etmək imkanı baxımından İGB unikal mövqeyə malikdir

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