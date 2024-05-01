"Зеленая энергия" ЦА: как Азербайджан, Казахстан и Узбекистан меняют энерголандшафт Европы

В тени геополитических бурь зарождается новый союз, способный изменить энергетический ландшафт Европы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, страны, богатые природными ресурсами и амбициозными планами, объединяют усилия для экспорта "зеленой энергии» в Евр

В тени геополитических бурь зарождается новый союз, способный изменить энергетический ландшафт Европы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, страны, богатые природными ресурсами и амбициозными планами, объединяют усилия для экспорта "зеленой энергии" в Европу.

Сегодня на встрече в Ташкенте министры экономики и энергетики этих стран обсудили перспективы прокладки магистрального коридора через территорию Азербайджана, который станет мостом, по которому "чистая" электроэнергия из солнечных и ветряных электростанций Центральной Азии будет поступать в дома и предприятия Европы.

Этот проект не только диверсифицирует источники энергии Европы, но и открывает новые возможности для экономического сотрудничества между странами-участницами. Подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана знаменует собой важный шаг на пути к созданию интегрированной региональной сети, способной повысить энергоэффективность и стимулировать рост "зеленой" экономики.

Азербайджан, с его богатыми запасами нефти и газа, уже играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Но страна также обладает огромным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. Казахстан, лидер по добыче урана, также стремится стать центром "зеленой" энергетики, используя свои обширные степи для строительства солнечных и ветряных электростанций. Узбекистан, с его растущей экономикой и амбициозными планами развития, видит в "зеленой" энергетике ключ к устойчивому будущему.

В Каспийском море для производства энергии есть большой потенциал за счет ветра, он насчитывает около 157 ГВт, и это огромный объем, который востребован в Азербайджане, но в разы превосходит его нужды.



Что касается ожиданий, то Азербайджан планирует к 2026 году довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны до 24%, а к 2028 году - до 30%. Экономический потенциал ВИЭ страны составляет 27 ГВт, в том числе энергии ветра – 3 тыс. МВт, солнечной энергии – 23 тыс. МВт.



Казахстан планирует довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году, до 10% - к 2030 году и к 2050 году на ВИЭ должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Ветровой потенциал Казахстана составляет более 1 трлн 820 млрд кВт/ч в год, а солнечной энергии - 1 трлн кВт/ч.



Прaвитeльствo Узбекистана стaвит цeлью увeличить к 2030 гoду дoлю ВИЭ в oбщeм oбъeмe прoизвoдствa элeктричeскoй энeргии дo 25%. Потенциал ветровой энергетики в стране составляет 520 ГВт, а солнечной - 2 трлн 058 млрд кВт.

Учитывая такой потенциал, совместными усилиями эти страны могут стать локомотивом энергетического перехода Европы, обеспечивая континент чистой, надежной и доступной энергией. Узбекистан, Казахстан и Азербайджан объединились, чтобы построить еще один "зеленый энергокоридор", где "зеленый водород" является одним из важных компонентов.

"Зеленый водород" - это водород, произведенный с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. Он не производит парниковых газов при сжигании, что делает его привлекательной альтернативой ископаемому топливу.



Азербайджан обладает значительным потенциалом для производства зеленого водорода благодаря обилию солнечного света и ветра. Страна также имеет выгодное географическое положение, которое позволяет ей экспортировать "зеленый водород" в Европу и другие регионы.



Правительство Азербайджана твердо привержено развитию «зеленой» экономики и видит "зеленый водород" как ключевую часть своего будущего. Страна уже предпринимает шаги по реализации амбициозных проектов по производству и экспорту "зеленого водорода", которые могут сделать ее важным игроком на мировом рынке чистой энергии.

Итак, достигнутые между Азербайджаном и центральноазиатскими странами договоренности - это не просто бизнес. Это шанс для стран Центральной Азии закрепить свою роль на мировой арене, укрепить связи с Европой и создать устойчивое будущее для своих граждан.

Проект по экспорту "зеленой энергии" из Центральной Азии в Европу - это не просто история о нефти и газе. Это история о сотрудничестве, инновациях и определении будущего.