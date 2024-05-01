Цена газа в Европе в апреле выросла на 6%

Цена газа в Европе по итогам апреля выросла на 6%, до 324 долларов за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе по итогам апреля выросла на 6%, до 324 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Основными факторами роста стали похолодание в апреле и напряженность на Ближнем Востоке.

Согласно расчетам ТАСС, если 28 марта фьючерсы на газ торговались около 306 долларов за 1 тыс. куб. м, то 30 апреля торги закрылись на уровне 324 долларов - на 6% выше по сравнению с концом предыдущего месяца.

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка 408 долларов за 1 тыс. куб. м, но затем происходило ее постепенное снижение: в январе - до 337 долларов (на 53% ниже год к году), в феврале - до 288 долларов (-51%), в марте - до 302 доллара (-38%), в апреле - до 320 долларов (-33%).

Рост стоимости газа произошел в том числе за счет более прохладной погоды, чем в марте.

При этом подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас заполнены приблизительно на 62%, но этот уровень перестал быть рекордным. Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.