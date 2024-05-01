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"Туркменхимия" ищет иностранных подрядчиков для модернизации производства аммиака

"Туркменхимия" ищет иностранных подрядчиков для модернизации производства аммиака Государственный концерн "Туркменхимия" объявил международный тендер на реконструкцию и модернизацию производства аммиака АМ-600 на производственном объединении "Maryazot" в городе Мары.
Энергетика
1 мая 2024 г. 10:03
Туркменхимия ищет иностранных подрядчиков для модернизации производства аммиака

Государственный концерн "Туркменхимия" объявил международный тендер на реконструкцию и модернизацию производства аммиака АМ-600 на производственном объединении "Maryazot" в городе Мары.

Как сообщает Report cо ссылкой на госконцерн, стоимость участия в тендере составляет 1725 долларов с учетом НДС.

Желающие принять участие в тендере компании должны представить письменную заявку с указанием своего полного названия и правового статуса, страну регистрации и реквизиты.

Пакет тендерных документов можно получить, оплатив 1725 долларов США с учетом НДС или эквивалент в манатах по курсу ЦБ Туркменистана (для резидентов Туркменистана).

Крайний срок подачи тендерных предложений - 30 рабочих дней.

Завод "Maryazot" по выпуску аммиака и карбамида мощностью 400 тыс. тонн аммиака и 640 тыс. тонн карбамида в год и стоимостью 1 млрд долларов был введен в эксплуатацию 17 октября 2014 года. Строительную часть проекта осуществляла турецкая Ronesans Turkmen Insaat Sanayi we Tijaret Anonim Sirketi.

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