В июне в Баку пройдет энергетический форум

5-6 июня в рамках традиционно проводимой в Азербайджане Бакинской энергетической недели состоится 29-й Бакинский энергетический форум, являющийся важной платформой для продвижения глобальных и региональных энергетических дискуссий.

5-6 июня в рамках традиционно проводимой в Азербайджане Бакинской энергетической недели состоится 29-й Бакинский энергетический форум, являющийся важной платформой для продвижения глобальных и региональных энергетических дискуссий.

Как сообщает Report, в форуме, который состоится в Бакинском конгресс-центре, примут участие более 600 представителей, а также компании из США, Австралии, Великобритании, Болгарии, ОАЭ, Китая, Алжира, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Японии, Германии и других стран.

Проводимые в рамках Бакинской энергетической недели мероприятия организуются при поддержке Министерства энергетики, а Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступает в качестве генерального партнера.