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Прошло первое заседание Совместной рабочей группы по энергетике Азербайджан-Пакистан

Прошло первое заседание Совместной рабочей группы по энергетике Азербайджан-Пакистан В Министерстве энергетики Азербайджана прошло первое заседание Совместной рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Пакистаном в онлайн-формате.
Энергетика
21 мая 2024 г. 17:51
Прошло первое заседание Совместной рабочей группы по энергетике Азербайджан-Пакистан

В Министерстве энергетики Азербайджана прошло первое заседание Совместной рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Пакистаном в онлайн-формате.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на мероприятии говорилось о дружественных и братских отношениях между двумя странами и имеющихся возможностях для расширения сотрудничества.

Выступивший на заседании заместитель министра энергетики Камал Аббасов обратил внимание на важность "Соглашения об энергетическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан" в развитии энергетического сотрудничества.

Он отметил, что Совместная рабочая группа по энергетике внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

По окончании заседания был подписан протокол первого заседания Совместной рабочей группы.

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Версия на английском языке First meeting of Azerbaijan-Pakistan Joint Working Group on Energy held
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan arasında Enerji üzrə Birgə İşçi Qrupun ilk iclası keçirilib

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