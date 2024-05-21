"Узбекнефтегаз" может войти в проект "Шахдениз"

"Узбекнефтегаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие месяцы могут подписать соглашение о вхождении узбекистанской компании в проект "Шахдениз".

"Узбекнефтегаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие месяцы могут подписать соглашение о вхождении узбекистанской компании в проект "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

"Мы ведем переговоры с компанией SOCAR на предмет ее участия в проектах по добыче нефти и газа в Узбекистане. Аналогичным образом сейчас обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения "Узбекнефтегаза" в проекты по добыче газа", - отметил он.

Кудратов утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, имеется ли ввиду проект "Шахдениз".

Он также отметил, что вопрос доли пока обсуждается, это предмет переговоров. "Мы надеемся что это произойдет скоро", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения.

При этом Кудратов добавил, что готовится государственный визит в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Конечно, мы нацелены на то, чтобы этот визит был наполнен конкретным содержанием",- отметил он.

"Проект непростой, требует юридической экспертизы, и в этом процессе участвуют и зарубежные консультанты. Но мы настроены оптимистично насчет перспектив",- подчеркнул министр.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).