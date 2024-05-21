По следам одного меморандума

Сотрудничество Азербайджана с Болгарией в энергетической сфере является одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами. Все началось с подписания в 2013 году договора о поставках в Болгарию 1 миллиарда кубометров природно

Сотрудничество Азербайджана с Болгарией в энергетической сфере является одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами. Все началось с подписания в 2013 году договора о поставках в Болгарию 1 миллиарда кубометров природного газа, добываемого на азербайджанском месторождении "Шахдениз", посредством Трансадриатического газопровода (TAP), последнего сегмента Южного газового коридора, и газового интерконнектора Греция - Болгария, введенного в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

В прошлом году страны договорились расширять сотрудничество в энергетической сфере за счет реализации инициативы STRİNG (Кольцо солидарности) и открытия офиса Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Софии. Кроме того, Болгария выразила желание принять участие и в проекте прокладки "Зеленого" энергетического коридора Каспий - Черное море - Европа" (Black Sea Energy).

В этом году в рамках официального визита в Азербайджан президента Болгарии Румена Радева компания SOCAR подписала с болгарской компанией “Asarel Investment” меморандум о сотрудничестве. В соответствии с документом, SOCAR и “Asarel Investment” совместно изучат возможность участия азербайджанской компании в газификации Болгарии.

Глава SOCAR Balkany Мурад Гейдаров, выступая на бизнес-форуме Азербайджан-Болгария, отметил, что подписанный меморандум станет еще одним шагом в развитии бизнеса SOCAR в Болгарии.

"Мы сейчас ведем работу над расширением своего присутствия в Болгарии и изучаем возможности для работы с конечными потребителями. С этой целью планируем развивать в Болгарии внутреннюю сеть распределения газа", - заявил М. Гейдаров, не вдаваясь в подробности.

Таким образом, Болгария, имеющая (если верить открытым источникам) довольно слабую в Европе газораспределительную систему, планирует активизировать работы по газификации регионов и рассчитывает на содействие Азербайджана, точнее компании SOCAR в этом вопросе.

Госнефтекомпания Азербайджана в свою очередь выбрала в партнеры “Asarel Investment” для совместного изучения возможности своего участия в газификации Болгарии.

Тут возникает естественный вопрос: Что может объединять имеющие большие финансовые возможности, но столь разные по роду своей деятельности две компании, и в чем конкретно может заключаться их сотрудничество?

Ответ, как оказалось, находится на поверхности.

Что известно про “Asarel Investment”?

По официальной информации, “Asarel Investment” на 100% процентов принадлежит крупнейшей и ведущей болгарской компании по открытой добыче и переработке медных руд, обеспечивающей более 50% национального производства меди – АО "Assarel-Medet". Компания производит и предлагает на внутренний и внешний рынок высококачественный медный концентрат и медные катоды. Учитывая специфику деятельности (крупный медный рудник, огромный медеплавильный комбинат), не сложно догадаться, что АО "Assarel-Medet" является также одним из крупнейших потребителей газа, который используется в виде топлива в процессах переработке руды. Однако, этого вряд ли достаточно для совпадения интересов с SOCAR. Так что, идем дальше.

Если подробнее ознакомиться с портфелем проектов болгарской компании, то вопрос почему выбор SOCAR был сделан в ее пользу по вопросам газификации, отпадает сразу. Как выяснилось, помимо основной горнорудной деятельности, "Assarel-Medet" также реализует проекты в таких сферах как: ветровые парки, солнечные электростанции, использование биомассы и газификация предприятий и муниципалитета Панагюриште.

Компанией совместно с муниципалитетом и промышленным кластером "Средногорье-Мед" уже даже проведена и готова к реализации экономическая оценка газификации Панагюриште. Для реализации работ пока идет поиск подходящего партнера.

До развития данного проекта, компания активно рассматривала возможность строительства газораспределительной сети для удовлетворения потребностей потенциальных потребителей, таких как группа "Assarel-Medet", других местных компаний и муниципальных объектов.

Скорее всего, связанные одним меморандумом Госнефтекомпания Азербайджана и “Asarel Investment в целом будут оценивать возможности своей совместной деятельности в области газификации в Болгарии с последующей конкретизацией проектов. В качестве пилотного проекта могут начать с малого – к примеру с предприятий "Assarel-Medet" или сразу с муниципалитета Панагюриште, в будущем расширяя горизонты.

Реализация подобного проекта позволит Госнефтекомпании укрепить свои позиции и расширить свое коммерческое присутствие на энергетическом рынке Болгарии, тем более, что успешный опыт в реализации подобных проект у SOCAR уже есть (на примере Грузии).