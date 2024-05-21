Совет ЕС утвердил реформу газового рынка

Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Беларуси.

Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Беларуси.

Об этом Report передает со ссылкой на российские СМИ.

В утвержденных во вторник постановлении и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", в частности, указывается, что "после этой даты Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Беларуси, а также СПГ из расположенных мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано".

Такие запреты могут быть вызваны "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена".

В документе также оговаривается, что ограничения не должны нарушать безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных государств-членов, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами.

Утвержденные во вторник постановление и директива по газовому рынку ЕС теперь будут подписаны и опубликованы в Официальном журнале союза. Постановление вступит в силу через полгода после публикации. Что касается директивы, то у государств-членов будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям.