Турция планирует в I квартале 2025 года добывать 10 млн кубометров газа в Черном море

Турция планирует в первом квартале 2025 года довести суточную добычу природного газа на месторождении "Сакарья" в Черном море до 10 млн кубометров.

Турция планирует в первом квартале 2025 года довести суточную добычу природного газа на месторождении "Сакарья" в Черном море до 10 млн кубометров.

Об этом, как сообщает Report, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью газете Sabah.

"Уровень добычи черноморского газа в минувшее воскресенье [28 апреля] достиг 4,5 млн кубометров в сутки, а в течение мая увеличится до 5 млн кубометров в сутки. В первом квартале 2025 года мы нацелены довести этот показатель до 10 млн кубометров в сутки. Мы приобрели плавучую платформу для увеличения производственных мощностей, сейчас в Сингапуре продолжается ее реконструкция. Рассчитываем доставить платформу к нам в страну к Новому году, и после ввода ее в эксплуатацию добыча увеличится еще на 10 млн кубометров в сутки", - сказал министр.

При этом он указал на необходимость новых газовых открытий в районе месторождения "Сакарья", поскольку этот регион "имеет гораздо больший потенциал".

"В настоящее время на границе нашей исключительной экономической зоны с Румынией в Черном море, недалеко от "Сакарья", ведется бурение поисково-разведочной скважины "Гейтепе-1" и в мае на этой же территории планируется начать бурение еще одной скважины для поиска газовых залежей", - сказал он.

Глава Минэнерго добавил, что вслед за газом Турция намерена заняться поисками нефтяных залежей в Черном море.

"В июне мы планируем начать бурение в южной части месторождения "Сакарья" с целью поиска признаков наличия нефти", - сказал Байрактар.

Ранее сообщалось, что на начальном этапе на этом месторождении планируется добывать около 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 млрд до 4 млрд в год. К 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 млн кубометров (15 млрд кубометров в год).