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В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан

В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.
Энергетика
1 мая 2024 г. 16:25
В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан

В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках рабочего визита в Узбекистан вместе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым принял участие в трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

"Приняли участие в обсуждениях касательно перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу по территории Азербайджана. Также обменялись мнениями в вопросах укрепления сотрудничества в рамках Совместного коммюнике руководителей соответствующих министерств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, координации развития энергосистем стран региона и усиления совместной деятельности по проектам зеленой энергии", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Asiyadan Azərbaycan ərazisi ilə Avropaya elektrik enerjisinin ixracı müzakirə edilib

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