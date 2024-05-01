В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан

В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

В Ташкенте обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках рабочего визита в Узбекистан вместе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым принял участие в трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

"Приняли участие в обсуждениях касательно перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу по территории Азербайджана. Также обменялись мнениями в вопросах укрепления сотрудничества в рамках Совместного коммюнике руководителей соответствующих министерств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, координации развития энергосистем стран региона и усиления совместной деятельности по проектам зеленой энергии", - подчеркнул министр.