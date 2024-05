Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что в рамках рабочей поездки в Узбекистан на трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана был подписан меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран.

"Реализация документа будет стимулировать выполнение совместных задач в направлении производства "зеленой" энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, интеграции энергетических систем и организации эффективного использования возобновляемых ресурсов", - отметил М.Джаббаров.