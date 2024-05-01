Баку, Астана и Ташкент изучат возможность объединения энергосистем за счет прокладки кабеля по дну Каспия

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан изучат возможность интеграции своих энергосистем за счет прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан изучат возможность интеграции своих энергосистем за счет прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление министерства энергетики Казахстана.

Ранее сообщалось, что главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем трех республик.

"Целью подписанного Меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - отмечает Минэнерго Казахстана.

По информации ведомства, документ предполагает изучение участниками Меморандума возможности соединения энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других государств для осуществления наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что уже сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

"В рамках технического задания будет разработана включающая вопросы финансирования, потока доходов и владения бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров и для продажи зеленой энергии в страны Евросоюза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект Меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.

По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.