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Грузия увеличила экспорт электроэнергии в 14 раз

Грузия увеличила экспорт электроэнергии в 14 раз В январе-марте этого года Грузия экспортировала в соседние страны 20,3 млн кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
22 апреля 2024 г. 10:38
Грузия увеличила экспорт электроэнергии в 14 раз

В январе-марте этого года Грузия экспортировала в соседние страны 20,3 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Общая стоимость электроэнергии, экспортированной из этой страны в январе-марте 2024 года, составила 1,3 млн долларов США.

В первом квартале этого года объем экспорта электроэнергии из Грузии увеличился в 14 раз.

Большая часть экспортируемой электроэнергии пришлась на Азербайджан (913 тыс. долларов США), а остальная - на Армению (350 тыс. долларов США).

За отчетный период Грузия импортировала 438,4 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 1,9 млн долларов США.

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Версия на английском языке Georgia increases electricity exports by 14-fold
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan elektrik enerjisi ixracını 14 dəfə artırıb

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