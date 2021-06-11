Goldman Sachs: Цена на Brent достигнет этим летом 80 долларов за баррель

Недавнее ралли на рынке нефти продолжится, поскольку внедрение вакцинации повысит глобальную экономическую активность и спрос на сырье

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что этим летом цены на нефть марки Brent достигнут 80 долларов США за баррель, делая ставку на то, что недавнее ралли на рынке нефти продолжится, поскольку внедрение вакцинации повысит глобальную экономическую активность и спрос на сырье.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, цена на нефть марки Brent на этой неделе достигла 72,93 долларов США за баррель, самого высокого уровня за последние два года, чему способствовали ожидания более высокого спроса во второй половине года.

«Рост показателей вакцинации ведет к более высокой мобильности в США и Европе. При этом [рост] мирового спроса в прошлом месяце оценивается в 1,5 млн баррелей в сутки — до 96,5 млн баррелей в сутки», — говорится в сообщении банка.

Goldman, имеющий многолетний опыт работы в сырьевом секторе, ожидает продолжения восстановления спроса на нефть и прогнозирует, что в августе мировой спрос достигнет 99 млн баррелей в сутки.

Инвестиционный банк также заявил, что медленный прогресс в переговорах по ядерной сделке с Ираном также может поддержать цены.

Иран и мировые державы с апреля ведут переговоры о снятии санкций с Тегерана, которые сильно ударили по его экономике, сократив жизненно важный экспорт нефти. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что даже если Иран и США вернутся к соблюдению ядерной сделки 2015 года, сотни американских санкций в отношении Тегерана останутся в силе.

«Недавние заголовки [наводят нас на мысль], что потенциальное восстановление иранского экспорта произойдет не раньше осени, — говорится в сообщении банка.- Несмотря на то, что существуют избыточные мощности как в добыче, так и в переработке нефти ОПЕК+, мы ожидаем, что [нефтедобыча в] ОПЕК+ отстанет от роста спроса».

Отметим, что стоимость барреля августовской нефти Brent 11 июня составила 72,38 долларов США (-0,19%). Баррель июльской нефти WTI торговался по 70,15 долларов США (-0,20%).