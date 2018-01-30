ГНФАР получил первый бонус в рамках нового соглашения по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 29 января Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил первые выплаты бонусов в размере 450 млн долларов в рамках подписанного между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и иностранными компаниями измененного и вновь разработанного соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

Об этом сообщили Report в фонде.

По условиям соглашения, в течение восьми лет иностранные инвесторы выплатят ГНФАР бонусы на 3,6 млрд долларов.

Напомним, что 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений АЧГ. Соглашение 31 октября ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.