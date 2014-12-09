Глава SOCAR Turkey Energy: "Падение цены на нефть ниже 70 долларов окажет негативное влияние на Турцию"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Падение мировых цен на нефть ниже 70 долларов США за баррель в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно повлияют на Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Doviz Qazetesi, об этом сказал глава компании SOCAR Turkey Energy Кенан Явуз.

По его словам, цена на нефть в пределах 70-80 долларов является приемлемой, однако, падение цены ниже 70 долларов повлияет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в первую очередь, на экспорт Турции.

К.Явуз также поделился мнениями о членстве страны в таможенном союзе ЕС. По его словам, этот союз наносит вред для экономики Турции. "Страна должна пересмотреть вопрос членства в таможенном союзе ЕС, так как Анкара уже не нуждается в нем", - сказал он.