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Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность

Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность "Говоря об общем экономическом росте в Азербайджане, мы должны коснуться вопроса энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность, а также энергетическую безопасность многих других стран, в то
Энергетика
19 мая 2022 г. 01:46
Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность
Ильхам Алиев

"Говоря об общем экономическом росте в Азербайджане, мы должны коснуться вопроса энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность, а также энергетическую безопасность многих других стран, в том числе и членов Европейского Союза".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Мы экспортируем нефть, газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию. В наши планы входит значительное увеличение объема экспорта газа, электроэнергии и нефтехимической продукции. Что касается экспорта нефти, то сегодняшний профиль экспорта устраивает нас и потребителей. Вместе с тем, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, становится очевидным, что потребность в энергоресурсах Азербайджана будет высокой, как никогда. В этом году мы уже начали энергетический диалог между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он охватывает многие сферы – нефть, газ, электроэнергию, водород и возобновляемые источники электроэнергии", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Bu gün Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini 100 faiz təmin edir”

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