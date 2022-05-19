Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность

"Говоря об общем экономическом росте в Азербайджане, мы должны коснуться вопроса энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность, а также энергетическую безопасность многих других стран, в то

"Говоря об общем экономическом росте в Азербайджане, мы должны коснуться вопроса энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность, а также энергетическую безопасность многих других стран, в том числе и членов Европейского Союза".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Мы экспортируем нефть, газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию. В наши планы входит значительное увеличение объема экспорта газа, электроэнергии и нефтехимической продукции. Что касается экспорта нефти, то сегодняшний профиль экспорта устраивает нас и потребителей. Вместе с тем, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, становится очевидным, что потребность в энергоресурсах Азербайджана будет высокой, как никогда. В этом году мы уже начали энергетический диалог между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он охватывает многие сферы – нефть, газ, электроэнергию, водород и возобновляемые источники электроэнергии", - сказал Ильхам Алиев.