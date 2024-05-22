Генсек ОПЕК: Отношения с Азербайджаном переживают золотую эру

ОПЕК полностью поддерживает Азербайджан и приветствует проведение в Баку COP29 в ноябре.

ОПЕК полностью поддерживает Азербайджан и приветствует проведение в Баку COP29 в ноябре.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении секретариата ОПЕК по итогам сегодняшней встречи генерального секретаря нефтяного картеля Хайcама аль-Гайса с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в Вене.

"Сегодня под председательством Хайcама аль-Гайса и Мухтара Бабаева в штаб-квартире ОПЕК в Вене состоялся диалог высокого уровня в рамках подготовки к COP29. Генеральный секретарь ОПЕК подчеркнул, что отношения между организацией стран-экспортеров нефти и Азербайджаном переживают "золотую эру", и отметил, что прочность этих связей очевидна благодаря продолжающемуся сотрудничеству в рамках Декларации о сотрудничестве и Хартии сотрудничества [ОПЕК+]», - говорится в сообщении.

Генсек ОПЕК также высоко оценил принятие Азербайджаном инклюзивного подхода к COP29, который гарантирует, что все мнения, в том числе позиция игроков нефтяной промышленности будут услышаны, отметив, что "этот конструктивный подход гармонирует с точкой зрения ОПЕК и ее стран-членов".

Он также выразил полную поддержку со стороны ОПЕК Азербайджану и COP29 в предстоящие месяцы и пожелал успехов.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.