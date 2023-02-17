"Газпром" разместит замещающие еврооблигации бумаги объемом 500 млн евро

"Газпром" 20 февраля начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в марте 2025 года объемом 500 млн евро.

"Газпром" 20 февраля начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в марте 2025 года объемом 500 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении эмитента.

Выпуск замещающих еврооблигации компании бумаг включает в себя 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро.

"Газпром" с сентября размещает подобные ценные бумаги. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.