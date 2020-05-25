В США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее сведениям, общий долг этих компаний составляет порядка 14 млрд. долларов США, а до конца 2020 года число компаний-банкротов может увеличиться до 73.

"Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций", - приводит издание слова Регины Мэйор, возглавляющей направление энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG.

Несмотря на то, что цена на американскую нефть марки WTI (West texas intermediate) уже не падает до отрицательных значений, как в апреле этого года, однако уровень в 30 долларов США за баррель все равно вдвое ниже январских значений, и если все останется как есть, то в следующем году еще 170 производителей могут объявить себя банкротами.