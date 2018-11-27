Fitch ухудшило прогноз цен на нефть на 2019 год во второй раз за ноябрь

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Fitch Solutions понизило свой прогноз цены нефти эталонной марки Brent на следующий год во второй раз за ноябрь.

Как передает Report, агентство отметило "ухудшение фундаментального прогноза, во многом вызванное смягчением позиции США по Ирану".

Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем 75 долларов за баррель в следующем году, а не 81 доллар за баррель, как ожидалось в начале ноября.

Прогноз для WTI был ухудшен до 69 долларов с 75 долларов за баррель.

"Наше мнение относительно спроса и предложения не претерпело радикальных изменений, однако баланс в мире теперь скорее склоняется к избытку топлива на рынке", - говорится в сообщении Fitch.