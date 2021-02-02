ExxonMobil инвестирует 3 млрд долларов в технологии снижения выбросов CO2

Инвестиции составят от 3% до 4% планируемых ежегодных капиталовложений ExxonMobil

Exxon Mobil Corp. создает подразделение, которое сфокусируется исключительно на технологиях для снижения выбросов углерода.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», новое подразделение — ExxonMobil Low Carbon Solutions — вложит 3 млрд доллара США в период до 2025 года включительно в проекты улавливания и хранения (carbon capture and storage, CCS) CO2. Инвестиции составят от 3% до 4% планируемых ежегодных капиталовложений ExxonMobil.

ExxonMobil имеет более чем 30-летний опыт разработки CCS-технологий и была первой компанией, проекты которой добились улавливания более 120 млн тонн CO2, что эквивалентно выбросам более чем от 25 млн автомобилей за один год, отмечается в пресс-релизе компании.

«При нашем лидерстве в сфере улавливания CO2, а также технологий снижения выбросов ExxonMobil привержена удовлетворению спроса на доступную энергию и сокращению выбросов», — заявил главный исполнительный директор компании Даррен Вудс.

ExxonMobil, которая опубликует квартальную отчетность во вторник, вероятно, зафиксировала убыток по итогам второго квартала подряд на фоне пандемии коронавируса.

В минувшие выходные The Wall Street Journal сообщала, что главы ExxonMobil и Chevron Corp. обсуждали возможность объединения двух компаний вскоре после начала пандемии COVID-19, спровоцировавшей резкое падение спроса на нефть и газ и оказавшей серьезное финансовое давление на обе компании.

Переговоры носили предварительный характер и не продолжаются в данный момент, однако стороны могут вернуться к ним в будущем, сообщили источники газеты.

Кроме того, WSJ писала, что ExxonMobil готовит изменения в совете директоров, а также собирается принять дополнительные меры для сокращения углеродного следа под давлением инвесторов-активистов.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 26%.