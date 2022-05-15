Европа столкнулась с препятствиями, пытаясь заменить газ из России

Стремление Европы заменить российский газ сталкивается с множеством препятствий.

Стремление Европы заменить российский газ сталкивается с множеством препятствий.

Как передает Report, об этом полагает обозреватель New York Times Клиффорд Краусс.

Во-первых, отмечает Краусс, европейские месторождения газа покрывают порядка 20%, причем пик добычи уже остался позади.

Во-вторых, Европа в текущей ситуации обращается к другим источникам, - например, к Соединенным Штатам, - чтобы компенсировать часть дефицита, но расширение использования ископаемого топлива сталкивается с сопротивлением из-за опасений по поводу климата и нежелания инвесторов.

"В свою очередь производители газа в Северной Африке борются с региональными политическими потрясениями. А надежды на новый газ из восточного Средиземноморья осложняются региональными спорами и конкуренцией со стороны Азии", - напомнил Краусс. Так, Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа из Турции или Кипра вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет.

Также, пишет автор, мировые цены на газ росли еще в конце прошлого года, в том числе из-за снижения производства электроэнергии в Латинской Америке из-за засухи и недостаточного количества ветра в Европе для использования возобновляемых источников энергии, а перебои с поставками из России привели к дальнейшему росту цен в большей части мира и увеличению сжигания угля.