Министр: Европа должна оставаться эталонным рынком для азербайджанского газа

Европа есть и должна остаться эталонным рынком для азербайджанского газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore в Италии.

"Нельзя отрицать избыточное предложение газа на рынке. Но если говорить о природном газе, а не о СПГ, я предпочитаю подходить к обсуждению с другого ракурса. В этом секторе сначала надо найти покупателей, подписать долгосрочные контракты, инвестировать в месторождения, а затем добывать и в конечном итоге экспортировать уже проданный газ. Этот рынок не является спотовым, как рынок СПГ или сырой нефти. Это наша стратегия, которой мы будем следовать и в будущем. Если не появятся новые покупатели, мы не будем добывать дополнительный газ, несмотря на наши запасы. Производство зависит от спроса", - сказал министр.

Министр энергетики также отметил, что азербайджанский газ не составляет конкуренции российскому в Европе: "Во-первых, мы уже продали запланированные объемы природного газа. Большая часть азербайджанского газа будет поставляться в южную Италию, куда не поступает российский газ. Россия транспортирует на европейский рынок свыше 180 млрд кубометров газа в год. Мы будем экспортировать в 10 раз меньше. Здесь нет речи о конкуренции".

Министр также напомнил, что у Азербайджана есть подписанные с Россией договора в сфере энергетики.