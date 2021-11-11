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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП на этот год

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП на этот год Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 14:27
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП на этот год

Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%.

Как передает Report, согласно обнародованным прогнозам, в следующем году рост ожидается на уровне 4,5%, в 2023 году - на 3,5%.

Прогноз роста для развитых экономик остается на уровне 5,4% в текущем году, что отражает возобновление активности сектора услуг и устойчивую поддержку. В 2022 году рост ВВП развитых экономик замедлится до 3,9%, в 2023 году - до 2,4%.

В ЕК считают, что мировой объем производства вернется к допандемическим уровням в нынешнем году за счет восстановления в США и Китае.

Еврокомиссия улучшила оценку роста экономики еврозоны на 2021 год до 5,0%, но ухудшила на следующий год — до 4,3% по сравнению с предыдущим прогнозом. А в 2023 году годовой темп роста ВВП еврозоны опустится до 2,4%.

По динамике ВВП США на текущий год ожидается рост на 5,8% против майских 6,3%, на 2022 год - на 4,5% с 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 2,4%.

Касательно Китая дается прогноз роста ВВП Китая на уровне в 7,9%, в 2022 и 2023 годах - на 5,3%.

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