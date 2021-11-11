Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП на этот год

Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%.

Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%.

Как передает Report, согласно обнародованным прогнозам, в следующем году рост ожидается на уровне 4,5%, в 2023 году - на 3,5%.

Прогноз роста для развитых экономик остается на уровне 5,4% в текущем году, что отражает возобновление активности сектора услуг и устойчивую поддержку. В 2022 году рост ВВП развитых экономик замедлится до 3,9%, в 2023 году - до 2,4%.

В ЕК считают, что мировой объем производства вернется к допандемическим уровням в нынешнем году за счет восстановления в США и Китае.

Еврокомиссия улучшила оценку роста экономики еврозоны на 2021 год до 5,0%, но ухудшила на следующий год — до 4,3% по сравнению с предыдущим прогнозом. А в 2023 году годовой темп роста ВВП еврозоны опустится до 2,4%.

По динамике ВВП США на текущий год ожидается рост на 5,8% против майских 6,3%, на 2022 год - на 4,5% с 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 2,4%.

Касательно Китая дается прогноз роста ВВП Китая на уровне в 7,9%, в 2022 и 2023 годах - на 5,3%.