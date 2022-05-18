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Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов

Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов Евросоюз (ЕС) потребуется дополнительно 300 млрд евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.
Энергетика
18 мая 2022 г. 15:34
Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов

Евросоюз (ЕС) потребуется дополнительно 300 млрд евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она представила доработанный план ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU.

Она также анонсировала несколько мер, направленных в том числе на наращивание военной мощи сообщества, а также помощь Украине: ЕС нужно сократить потребление энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов; осуществлять совместные закупки энергоресурсов странами сообщества для того, чтобы избежать конкуренции и отказаться от поставок из России, обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Кроме того, планируется увеличить свои оборонные расходы в ближайшие годы на 200 млрд евро; перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений; выделить Украине в 2022 году до 9 млрд евро макрофинансовой помощи, а также составить план для реконструкции, нацеленный, в частности, на реформы в стране.

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