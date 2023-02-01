Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа

3 февраля в Баку состоится Консультативный совет Южного газового коридора (ЮГК), на котором примут участие министры различных стран, представители компаний и многие другие. Одной из основных и самых актуальных тем обсуждения на совете будет, конечно же, в

3 февраля в Баку состоится Консультативный совет Южного газового коридора (ЮГК), уже девятый по счету. Прибывшие в Баку официальные лица и представители стран и компаний, участвующих в этом проекте или намеревающихся сделать это в будущем, будут обсуждать вопрос о дальнейшем расширении этой газовой артерии, берущей начало в Азербайджане и доставляющей газ с месторождения "Шахдениз" на турецкий и европейские рынки. Также есть несколько стран в Восточной Европе, которые рассматривают возможности при помощи интерконнекторов также подключиться к ЮГК и получать энергоноситель из Азербайджана.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, которая также будет участвовать в заседании Консультативного совета, рассказала в интервью Report о запланированных встречах, а также важности и путях расширения ЮГК:

- Какие темы будут в фокусе вашего внимания во время визита в Баку для участия в заседании Консультативного совета ЮГК?

- Я буду участвовать в 9-м Консультативном совете ЮГК 3 февраля. Заседание совета станет прекрасной возможностью оглянуться назад и увидеть, как этот проект помог ЕС во время нынешнего беспрецедентного энергетического кризиса, а также вместе поразмыслить над следующими шагами нашего расширенного энергетического сотрудничества.

Центральной темой наших дискуссий станет расширение ЮГК. Как вы знаете, этот проект поддерживается в рамках REPowerEU и нашего нового Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики с Азербайджаном. Мы стремимся увеличить пропускную способность газопровода до ежегодных 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Вдобавок, мы сейчас также изучаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможность предоставления финансовой поддержки для содействия расширению ЮГК.

Я также ожидаю, что встречи в этом году будут больше направлены на развитие зеленой энергетики и переходу к чистой энергии. Это важная область, представляющая взаимный интерес, как указано в нашем недавнем меморандуме о взаимопонимании. ЕС готов и далее поддерживать Азербайджан в его зеленом переходе, в том числе посредством Экономического инвестиционного плана.

- Планируете ли вы провести какие-либо встречи с официальными лицами Азербайджана во время вашего визита?

- Да. Я имею честь открыть Консультативный совет вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, я встречусь с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, а также с министром экономики Микаилом Джаббаровым. Другие официальные встречи также находятся на стадии подготовки.

- Как увеличилась значимость ЮГК с тех пор, как началась война в Украине? Посодействовал ли азербайджанский газ, поставляемый через ЮГК в Европу, в смягчении последствий энергетического кризиса?

- В разгар энергетического кризиса в прошлом году ЮГК оказался для нас важнейшим источником поставок газа по трубопроводам. Объемы газа, поставляемого в ЕС через ЮГК в 2022 году, увеличились примерно с 8 млрд кубометров до 11,4, то есть более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. За последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС.

- Каким должен быть следующий шаг на пути к расширению ЮГК и его пропускной способности?

- Расширение ЮГК пользуется сильной политической поддержкой со стороны ЕС и его членов. Как Комиссия, мы пытаемся облегчить этот процесс.

Во-первых, мы находимся в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами: правительствами как транзитных стран, так и импортеров, международными финансовыми институтами и различными компаниями. Как органы государственной власти, мы стремимся создать благоприятную инвестиционную среду. 9-е заседание Консультативного совета станет хорошей возможностью для продвижения нашей работы.

Но, конечно, для реализации проекта должны быть соблюдены коммерческие условия. В ЕС действуют твердые и четкие правила функционирования газового рынка – либерализованного, где компании принимают решения на основе экономических оценок. Инвестиционные процессы, такие как расширение ЮГК, регулируются особыми правилами в ЕС, в частности необходимостью успешного рыночного тестирования участка Трансадриатического трубопровода (TAP).

Параллельно Комиссия также работает в тесном сотрудничестве с государствами-членами, чтобы реализовать совместную закупку газа. Агрегирование спроса станет первым шагом в этом направлении, и мы надеемся, что это поможет обеспечить оптимальные условия спроса для наших стран-поставщиков.

- Летом 2022 года ЕС и Азербайджан подписали энергетический меморандум. Есть ли какие-либо планы по подписанию новых и аналогичных документов?

- ЕС и Азербайджан имеют долгосрочное и консолидированное энергетическое партнерство. Меморандум, который мы подписали в прошлом году, последовал за согласованным еще в 2006 году. Он позволяет расширять наше энергосотрудничество. Это означает, что сейчас мы находимся на этапе реализации.

В дополнение к предусмотренному расширению ЮГК, в частности его европейского участка -Трансадриатического газопровода, за счет удвоения его пропускной способности с 2027 года, последний меморандум о взаимопонимании также усиливает нашу работу в области выбросов метана.

Обеспечение максимально эффективной, экологически безопасной и благоприятной для климата цепочки поставок природного газа является совместной ответственностью. Важно отметить, что Меморандум о взаимопонимании на 2022 год также определяет путь для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это ключевая область, представляющая взаимный интерес для ЕС и Азербайджана, которая отражает долгосрочный характер нашего энергетического партнерства. Здесь мы полны решимости добиться прогресса в ближайшие месяцы и годы, и мы продолжим поддерживать Азербайджан в его усилиях по переходу на экологически чистую энергию.