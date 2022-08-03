ЕС: Смешанные с российской нефтью партии не будут допущены к разгрузке

Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей. Поскольку транспортируемая в смешанном виде вместе с нефтью другого происхождения российская подпадает под эмбарго, то импортеры нес

Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей. Поскольку транспортируемая в смешанном виде вместе с нефтью другого происхождения российская подпадает под эмбарго, то импортеры несут ответственность за соблюдение требований санкций.

Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

"Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российскую. В противном случае они несут договорную ответственность за любые неверные заявления",— говорится в документе.

Для исключения случаев смешивания нефти из РФ, рекомендуется проводить химические анализы и установить ее происхождение.

В документе говорится о том, что в случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доли. Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.