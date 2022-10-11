ЕС предложил Алжиру долгосрочное газовое и стратегическое партнерство

Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнерство.

Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнерство.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

"Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надежным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с РФ, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к нашим надежным поставщиками, чтобы покрыть дефицит. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнерство", - сказала она.

Ранее Еврокомиссия заявила о том, что снижает долю российского газа, и наращивает поставки из Норвегии.