Алжир начал добычу газа на двух месторождениях на востоке страны

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach объявила о начале добычи газа на двух месторождениях в бассейне Беркин (провинция Уаргла на востоке страны).

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach объявила о начале добычи газа на двух месторождениях в бассейне Беркин (провинция Уаргла на востоке страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service.

Проект осуществляется в рамках контракта Беркин-Юг, подписанного между Sonatrach и итальянской энергетической компанией Eni.

Ежедневная добыча на двух месторождениях составит 1 млн куб. м газа в сутки, однако к концу года производственную мощность планируют увеличить до 2 млн куб. м в сутки.

"Эти дополнительные объемы, вдобавок к тем, что добываются на двух месторождениях Беркин-Север, введенных в эксплуатацию в июле, увеличивают объемы газа, добываемого ассоциацией Sonatrach-Eni, и способствуют увеличению экспорта алжирского газа, предназначенного для европейского рынка", - подчеркнули в Sonatrach.