Equinor приобрела доли в нефтегазовых месторождениях в Северном море

Equinor приобрела доли в пяти нефтегазовых месторождениях в Северном море у компании Wellesley Petroleum AS.

Equinor приобрела доли в пяти нефтегазовых месторождениях в Северном море у компании Wellesley Petroleum AS.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза норвежской нефтегазовой группы.

"Компания Equinor подписала соглашение о приобретении у компании Wellesley Petroleum AS доли в пяти нефтегазовых месторождениях в районе Troll, Fram и Kvitebjørn в Северном море на норвежском континентальном шельфе (NCS)", - говорится в сообщении.

Соглашение дает следующие дополнительные доли Equinor в нефтегазовых месторождениях: 18,8% в Grosbeak, 45% в Toppand, 40% в Atlantis и по 20% в Røver Nord и Røver Sør.

Компания уточняет, что хотя в районах Troll и Fram идет уже зрелая разработка континентального шельфа, в последние годы он снова превратился в "горячую точку" геологоразведки, и Equinor открыла ряд месторождений в этом секторе моря, включая Swisher и уже упомянутые Toppand, Røver Nord и Røver Sør.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.