Energy Aspects: Экспорт нефти из США может достигнуть 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Экспорт нефти из США резко вырастет в этом году за счет хорошего спроса в Европе и Азии, сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru.

Экспортные поставки сырья из США могут увеличиться почти на 45% по сравнению с уровнем прошлого года и составить 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году благодаря растущему спросу на легкие американские сорта со стороны НПЗ и производителей нефтехимии, следует из прогноза Energy Aspects.

"Вторая половина года ознаменуется внушительным ростом добычи нефти. Экспорт с побережья Мексиканского залива будет высоким", – сказала старший аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

Одним из драйверов роста спроса на американскую нефть станет более тесная интеграция нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегментов, добавляет Сен.

По ее словам, новые правила, регулирующие содержание серы в судовом топливе, также будут стимулировать спрос.

По данным Управления энергетической информации, США в среднем отправили на экспорт 1,037 млн баррелей нефти в сутки в январе-октябре прошлого года. В 2016-м экспорт составил 591 тыс. баррелей в сутки.