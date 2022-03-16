Энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний.

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.

"Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", - отмечается в сообщении.

"В связи с войной в Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов", - уточняется в тексте.