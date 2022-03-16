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Энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

Энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний.
Энергетика
16 марта 2022 г. 13:37
Энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.

"Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", - отмечается в сообщении.

"В связи с войной в Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов", - уточняется в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın enerji konserni Rusiyadan qaz alınmasını dayandırıb
Версия на английском языке E.ON stops procuring new gas from Gazprom trading firms

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