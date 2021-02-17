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Эльшад Насиров: TANAP технически готов к транспортировке водорода

Эльшад Насиров: TANAP технически готов к транспортировке водорода ЮГК изменил динамику турецкого газового рынка, добавив еще 6 млрд кубометров газа в год из Азербайджана в дополнение к существующим поставкам по контрактам.
Энергетика
17 февраля 2021 г. 17:31
Эльшад Насиров: TANAP технически готов к транспортировке водорода

ЮГК изменил динамику турецкого газового рынка, добавив еще 6 млрд кубометров газа в год из Азербайджана в дополнение к существующим поставкам по контрактам.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council.

По его словам, Азербайджан стал поставщиком газа номер один для Турции.

Он добавил, что смесь, содержащая до 20% водорода, может проходить через TANAP в будущем, и что трубопровод уже технически готов для транспортировки водорода.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

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Версия на английском языке SOCAR official: TANAP technically ready to carry hydrogen
Версия на азербайджанском языке Elşad Nəsirov: “TANAP artıq hidrogen nəqlinə texniki cəhətdən hazırdır”

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