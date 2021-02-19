Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию резко вырос

Согласно информации, объем снизился на 27% в годовом исчислении

В январе этого года Грузия импортировала из Азербайджана 202,5 тыс. кубометров природного газа общей стоимостью 32,5 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно информации, объем снизился на 27% в годовом исчислении.

В отчетном месяце соседняя страна также поставила из Азербайджана 10,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 4,7 млн долларов США. Это на 10,6 тыс. тонн или в 82 раза больше, чем аналогичный показатель 2020 года.