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Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию резко вырос

Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию резко вырос Согласно информации, объем снизился на 27% в годовом исчислении
Энергетика
19 февраля 2021 г. 12:38
Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию резко вырос

В январе этого года Грузия импортировала из Азербайджана 202,5 тыс. кубометров природного газа общей стоимостью 32,5 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно информации, объем снизился на 27% в годовом исчислении.

В отчетном месяце соседняя страна также поставила из Азербайджана 10,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 4,7 млн долларов США. Это на 10,6 тыс. тонн или в 82 раза больше, чем аналогичный показатель 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana neft məhsullarının ixracı kəskin artıb

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