Эксперт: Ожидания Турции от SOCAR высоки

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вкладывает значительные инвестиции в Турцию. О SOCAR заговорят еще больше после запуска всех проектов компании в Турции.

Об этом заявил Report обозреватель по экономическим и энергетическим вопросам турецкой газеты "Sözcü" Тайлан Беюкшахин.

"Турция удовлетворяет спрос на нефтепродукты за счет импорта. Это обходится в десятки миллиардов долларов. В этой связи деятельность SOCAR в Турции имеет особое значение", - сказал Т.Беюкшахин.

Он отметил, что ожидания химической промышленности Турции от SOCAR также высоки: "Турция импортирует основное сырье для производства нефтехимической продукции. Ожидается, что нефтеперерабатывающий завод STAR в Алиаге (Измир) удовлетворит спрос Турции на это сырье. Поскольку производство будет в Турции, цены упадут. Непрерывная и стабильная ценовая политика внесет значительный вклад в турецкую промышленность".

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году у Управления приватизации Турции. SOCAR планирует реализовать в Турции инвестиционную программу стоимостью 19,5 млрд долларов к 2020 году. SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" SOCAR в Турции, нацелен стать одним из трех крупнейших холдингов Турции и крупнейшим промышленным холдингом страны с 2020 года. В настоящее время компания является крупнейшим иностранным инвестором Турции.

Большая часть сырья (нафты), используемой в Petkim, единственном нефтехимическом комплексе Турции, закупается на рынке. После запуска завода STAR в третьем квартале этого года он будет покрывать 100% потребностей в сырье.