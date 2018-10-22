Эксперт: Открытие STAR очень важно для энергетической политики Азербайджана и Турции

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Открытие нефтеперерабатывающего завода STAR - очень значимое событие для Азербайджана и Турции с точки зрения экономической и энергетической политики ".

Об этом сказал Report председатель рабочей группы энергетической дипломатии Национального комитета Турции Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер.

По его словам, прямые инвестиции Азербайджана в строительство нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции имеют особое значение как крупнейшие прямые иностранные инвестиции в истории Турции: "Кроме того, сотрудничество Азербайджана, обладающего богатыми нефтяными ресурсами, и Турции с развитой нефтехимической промышленностью, в реализации, наряду с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, проекта STAR в Измире, открытие предприятия, которое создаст добавленную стоимость в энергетическом и промышленном секторах Турции и Южной Европы, приведет к значительному развитию".

О. Танрысевер отметил, что стратегическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном еще более усилится: "Это будет стимулировать SOCAR к инвестициям в другие сферы энергетики Турции".

Председатель рабочей группы энергетической дипломатии Национального комитета Турции Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер Сотрудничество Азербайджана, обладающего богатыми нефтяными ресурсами, и Турции с развитой нефтехимической промышленностью, в реализации, наряду с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, проекта STAR в Измире, открытие предприятия, которое создаст добавленную стоимость в энергетическом и промышленном секторах Турции и Южной Европы, приведет к значительному развитию.

Отметим, что 19 октября в Измире состоялась церемония открытия нефтеперерабатывающего завода STAR при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук".

На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 400 тыс. тонн смешанного ксилола, 160 тыс. тонн серы, 500 тыс. тонн реформата.

STAR будет обеспечивать сырьем единственный нефтехимический комплекс Турции – Petkim, основная доля которого принадлежит SOCAR, частично удовлетворит растущий спрос на дизель и авиатопливо на турецком рынке, позволит сократить импорт Турции на 1,5 млрд долларов. Предприятие удовлетворит более 25% спроса Турции на нефтепродукты.