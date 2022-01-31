Эксперт: «Булгаргаз» уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном

Новое руководство «Булгаргаза» уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном.

Новое руководство Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил эксперт по энергетике Иван Хиновский, комментируя обновление совета директоров компании после отставки прежнего руководства.

"Новое руководство Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам по поставкам газа. Эти обсуждения с «Газпром экспорт» и Азербайджаном не за горами",- заявил эксперт.

Эксперт отметил важность вопроса о стоимости поставок голубого топлива. "Первый месяц новому руководству будет сложно, но цены на газ — это вопрос энергетической политики. Мы не должны впадать в чрезмерный популизм", - заявил он.

Новый председатель совета директоров энергетической компании Иван Топчийски, в свою очередь отметил, что цена на газ может быть оптимизирована. "Предстоит серьезный анализ действий Bulgargaz...главным приоритетом нового руководства станет снижение цены на голубое топливо",- сказал он, добавив, что будет проведен анализ предлагаемых цен на газ. Компания также намерена улучшить отношения с национальным регулятором.

Руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) на днях освободило от занимаемых должностей членов совета директоров компании Bulgargaz Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева. Новым директором компании стал Людмил Йоцов, а совет директоров возглавил Иван Топчийски.