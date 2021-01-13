EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021 год

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) обнародовала прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2021 год

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) обнародовала прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – January 2021.

Согласно новому прогнозу, среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года прогнозируется на уровне 700 тыс. баррелей в сутки. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,45% больше предыдущего прогноза, на 70 тыс. баррелей или на 9,09% меньше, чем показатели первого квартала 2020 года. По сравнению с прогнозными показателями четвертого квартала 2020 года рост составит 10 тыс. баррелей или 1,45%.

Согласно отчету агентства, во втором квартале 2021 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей, что на 10 тысяч баррелей больше прогноза в декабрьском отчете. Этот показатель на 30 тыс. баррелей или 4,29% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале следующего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. Этот прогноз на 70 тыс. баррелей или на 10,45% больше, чем показатели третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 750 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,35% больше прогноза, опубликованного в декабре. Прогнозные показатели на 60 тыс. баррелей или 8,7% превышают цифры по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 730 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,39% больше прогноза, обнародованного в прошлом месяце.