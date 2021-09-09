EIA повысил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 800 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 800 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – September 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 20 тыс. баррелей или на 2,56% больше, чем прогнозировалось ранее.

Ожидается, что в первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 810 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей или на 2,53% больше, чем указывалось в августовском прогнозе и на 70 тыс. баррелей или 9,46% больше прогнозных показателей ежесуточной добычи за первый квартал 2021 года.

Во втором квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 800 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 20 тыс. баррелей или на 2,56% больше, чем в августовском прогнозе, на 110 тыс. баррелей или на 15,9% больше прогнозных показателей ежесуточной добычи за второй квартал 2021 года.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей. Это на 30 тыс. баррелей или на 4% больше, чем в предыдущем прогнозе, на 50 тыс. баррелей или на 6,85% больше прогнозных показателей ежесуточной добычи за третий квартал 2021 года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 810 тыс. баррелей.