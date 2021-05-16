EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год

В третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 790 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-May 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 10 тыс. баррелей или на 1,25% меньше предыдущего.

В первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 790 тыс. баррелей. Это аналогично прогнозу, сделанному в апреле, и на 50 тыс. баррелей или на 6,76% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти первого квартала текущего года.

Во втором квартале 2022 года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 800 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это аналогично прогнозу, представленному в апрельском отчете, и на 80 тыс. баррелей или на 3,9% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти второго квартала текущего года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,28% меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 40 тыс. баррелей или на 5,5% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала текущего года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 800 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,23% меньше, чем в апрельском прогнозе, и на 30 тыс. баррелей или 3,9% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала текущего года.