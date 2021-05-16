О нас
Report Georgia
Аудио новости

EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год

EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год В третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей
Энергетика
16 мая 2021 г. 13:16
EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется на уровне 790 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-May 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 10 тыс. баррелей или на 1,25% меньше предыдущего.

В первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 790 тыс. баррелей. Это аналогично прогнозу, сделанному в апреле, и на 50 тыс. баррелей или на 6,76% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти первого квартала текущего года.

Во втором квартале 2022 года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 800 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это аналогично прогнозу, представленному в апрельском отчете, и на 80 тыс. баррелей или на 3,9% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти второго квартала текущего года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,28% меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 40 тыс. баррелей или на 5,5% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала текущего года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 800 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,23% меньше, чем в апрельском прогнозе, и на 30 тыс. баррелей или 3,9% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EIA announces forecast on Azerbaijan’s daily oil production for 2022
Версия на азербайджанском языке EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu açıqladı

Другие новости из категории

ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
16 мая 2021 г. 13:37
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
16 мая 2021 г. 12:46
EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал
EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал
16 мая 2021 г. 11:22
Colonial Pipeline вернулась к работе в штатном режиме
Colonial Pipeline вернулась к работе в штатном режиме
16 мая 2021 г. 04:29
Цена азербайджанской нефти подорожала
Цена азербайджанской нефти подорожала
15 мая 2021 г. 10:28
В Туркменистане будет построен третий нефтеналивной причал
В Туркменистане будет построен третий нефтеналивной причал
15 мая 2021 г. 09:26
Азербайджан принимает участие в форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
ФотоАзербайджан принимает участие в форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
14 мая 2021 г. 18:51
Ибрагим Ахмедов: SOCAR начинает поставки топлива Роснефти в Восточную Европу
Ибрагим Ахмедов: SOCAR начинает поставки топлива "Роснефти" в Восточную Европу
14 мая 2021 г. 18:16
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
14 мая 2021 г. 15:21
Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину
Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину
14 мая 2021 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi