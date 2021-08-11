О нас
Report Georgia
Аудио новости

EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на III квартал

EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на III квартал Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на третий квартал 2021 года.
Энергетика
11 августа 2021 г. 10:24
EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на III квартал

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на третий квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – August 2021.

Согласно новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в третьем квартале этого года прогнозируется на уровне 700 тыс. баррелей в сутки, что совпадает с июльским прогнозом.

В то же время это на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше, чем показатели третьего квартала 2020 года.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году ожидается в объеме 720 тыс. баррелей, что также совпадает с предыдущим прогнозом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EIA keeps its forecast on Azerbaijan’s Q3 oil production unchanged 
Версия на азербайджанском языке EIA III rüb üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu dəyişməyib

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi