EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на III квартал

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на третий квартал 2021 года.

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на третий квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – August 2021.

Согласно новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в третьем квартале этого года прогнозируется на уровне 700 тыс. баррелей в сутки, что совпадает с июльским прогнозом.

В то же время это на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше, чем показатели третьего квартала 2020 года.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году ожидается в объеме 720 тыс. баррелей, что также совпадает с предыдущим прогнозом.