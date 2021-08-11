EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на III квартал

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на третий квартал 2021 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – August 2021.
Согласно новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в третьем квартале этого года прогнозируется на уровне 700 тыс. баррелей в сутки, что совпадает с июльским прогнозом.
В то же время это на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше, чем показатели третьего квартала 2020 года.
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году ожидается в объеме 720 тыс. баррелей, что также совпадает с предыдущим прогнозом.